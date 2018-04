Tutta la potenza di God of War nel nuovo trailer dedicato a PS4 Pro

optimaitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018) Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato undi zecca dell'imminente e attesissimo God of War, sviluppato da Santa Monica Studio per Sony Interactive Entertainment. La clip ci permette di dare uno sguardo a qualche epico footage: curiosi di saggiare un altro po' di gameplay della nuova avventura di Kratos?Ilè abbastanza breve, ma mostra alcune fasi di gameplay davvero spettacolari catturate su PS4 Pro e che ci danno un'idea di come renderà graficamente il titolo sull'ammiraglia mid generation di Sony. A quanto pare, God of War regalerà nuovi picchi di eccellenza dal punto di vista visivo, portandoci nelle ambientazioni più disparate della mitologia norrena nei panni dell'Ex Fantasma di Sparta, che sarà accompagnato in questo viaggio da suo figlio Atreus. Le prime recensioni, che arrivano dalla stampa italiana e internazionale, sono a ...