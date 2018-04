Tumori | vaccino contro il cancro all’ovaio raddoppia la sopravvivenza in 2 anni

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Uno studio pilota della University of Pennsylvania, pubblicato su “Science Translational Medicine“, ha sviluppato unpersonalizzato che stimola e rafforza il sistema immunitario di chi lo riceve: ha quasito il numero di donne sopravvissute alalle ovaie in un arco di due. La ricerca ha dimostrato che “riprogrammando” le cellule immunitarie in modo che riconoscano il tumore, si può migliorare la. Quasi 8 donne su 10 (che hanno ricevuto ilinsieme a farmaci immunoterapici) sono sopravvissute per due, il 78% rispetto al 44% di coloro che hanno solo assunto medicinali. “Ilalle ovaie è un killer silenzioso che, una volta diagnosticato, si trova di solito nella fase avanzata. La combinazione di chemioterapia e chirurgia è lo standard di cura, ma nell’85% dei pazienti la malattia si ripresenta ...