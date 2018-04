Tumori | alcuni integratori di ferro possono influenzare lo sviluppo del cancro al colon

meteoweb.eu

: RT @dukana2: Numeri...che fanno paura: mortalità in #Basilicata: per i maschi tumori maligni del fegato e dei dotti intraepatici +11,2% ,de… - dukana2 : RT @dukana2: Numeri...che fanno paura: mortalità in #Basilicata: per i maschi tumori maligni del fegato e dei dotti intraepatici +11,2% ,de… - LauraGio_75 : RT @dukana2: Numeri...che fanno paura: mortalità in #Basilicata: per i maschi tumori maligni del fegato e dei dotti intraepatici +11,2% ,de… - dileguossi : RT @dukana2: Numeri...che fanno paura: mortalità in #Basilicata: per i maschi tumori maligni del fegato e dei dotti intraepatici +11,2% ,de… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Due comuni compostisi incrementano la formazione di un noto biomarcatore delal, secondo un nuovo studio su cellule tumorali della Chalmers University of Technology, in Svezia, in collaborazione con l’Università di Cambridge e il Consiglio per la Ricerca Medica del Regno Unito. I due composti, citrato died EDTA di, sono spesso usati, rispettivamente, neglialimentari e come additivi alimentari nei mercati di tutto il mondo, inclusi Europa e Stati Uniti. In precedenza era stato dimostrato che i due composti incrementavano la formazione del tumore in topi con ilal. Questo studio, invece, ha analizzato l’effetto di dosi normali dei due composti su due tipi di cellule umane di tumore alin coltura. I ricercatori hanno anche misurato gli effetti del solfatoso, un altro composto molto comune. Mentre quest’ultimo non aveva ...