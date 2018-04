Tubercolosi tra Rimini e Pesaro | profugo ammalato Via alla profilassi

AMCLI : le strategie di contrasto alla Tubercolosi sono una sfida globale : Il tema della giornata mondiale della tubercolosi 2018 è “Cercansi leader per un mondo libero dalla tubercolosi”. L’invito non è rivolto soltanto a Capi di Stato e Ministri della Salute ma a tutti i livelli della politica, ai malati, alla società civile, agli operatori sanitari e alle Organizzazioni non Governative. In questo scenario AMCLI conferma il suo impegno sia nella prevenzione sia nello sviluppo di sistemi di monitoraggio ...