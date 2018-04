Trump-Putin | tensione alle stelle

Trump contro «l'amico» Putin : è solo tattica o si rischia la rottura? : Tutto accade su Twitter, più o meno. Grazie al social network che non passa i guai di Facebook, sappiamo che gli Stati Uniti stanno per colpire di nuovo la Siria, più precisamente il regime del ...

Siria - Trump e Putin ai ferri corti : 'Russia - preparati - stanno arrivando i missili' : La Russia ha bisogno di noi per incrementare la propria economia e questo dovrebbe essere semplice da fare, mentre noi abbiamo bisogno che tutte le nazioni cooperino. Fermiamo la corsa alle armi?". ...

Donald Trump avverte Putin in Siria : 'Tieniti pronto - i missili stanno arrivando' : ... nello stesso mare che bagna le nostre spiagge, si sta vivendo la più grave , e preoccupante, crisi tra Washington e Mosca dai tempi di quella dei missili a Cuba nel 1962, che portò il mondo sull'...

SIRIA - Trump CONTRO RUSSIA : “ARRIVANO I MISSILI”/ Putin replica “Usa colpisca terroristi - non governo Assad” : Donald TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della RUSSIA(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:08:00 GMT)

Siria - Trump : guerra ad Assad/ “Mosca coinvolta in attacco chimico Duma” : Putin “bozza Onu inaccettabile” : Trump prepara la guerra in Siria: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di Assad". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Siria - 100 morti. «Un attacco chimico» Trump : Assad animale - Putin complice : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche. Gli Usa accusano Mosca, la Russia replica: «Pretesto per intervento esterno»

Siria - sospetto attacco chimico su Duma : almeno 100 morti - Trump : 'Putin e Iran colpevoli - Assad animale' : I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione, hanno raccontato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Un residente di Duma e medico ...

Siria : Trump - 'Putin e Iran colpevoli' : ANSA, - WASHINGTON, 8 APR - "Il presidente Putin, la Russia e l'Iran sono responsabili per il sostegno all'animale Assad. Grande prezzo da pagare": così Donald Trump su twitter dopo l'attacco chimico ...

Siria - Trump : “Putin e l’Iran responsabili per il sostegno dato all’animale Assad” : Bashar Al-Assad è un “animale”, mentre Vladimir Putin, così come l’Iran, sono “responsabili per il sostegno” che gli hanno dato. Così Donald Trump è intervenuto su quanto è accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, dove almeno 70 civili sono stati uccisi e i servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime Siriano di aver utilizzato armi chimiche. Il presidente degli ...

Trump : ?sanzioni alla cerchia di Putin. Colpito il re dell’alluminio Deripaska : Il Tesoro americano ha aperto un nuovo fronte contro la Russia:?e ora, nella lista nera degli oligarchi e dirigenti posti sotto sanzione - sette businessmen, 12 compagnie e 17 alti funzionari scelti tra i 210 personaggi elencati nel Kremlin Report pubblicato in gennaio - appare in qualche modo anche il nome di Vladimir Putin...

Trump colpisce la cerchia di Putin con nuove sanzioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

[L'analisi] Putin il vincitore - Trump il traditore e il triangolo che spaventa il mondo : Da queste parti forse non sarà più America First, ma Israele First, come del resto è sempre apparsa la politica americana pesantemente condizionata dalla lobby ebraica e dall'inimicizia con l'Iran. 4 ...