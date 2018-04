Trump parla con Erdogan | May manda i sottomarini Parla Assad | “Minacce Occidente

Trump parla con Erdogan - May manda i sottomarini : Il temuto attacco sulla Siria è stato rinviato e questa notte i cieli sono rimasti tranquilli. Usa, Francia e Gran Bretagna prendono tempo e aspettano anche la possibile ispezione dell’Onu sul sito dell’attacco chimico a Douma. Gli ispettori dell’Opac hanno detto che andranno nella città della Ghouta orientale nei «prossimi giorni». Anche l’Oms ha ...

M.O. - Trump parla con Netanyahu : 'Impegno per sicurezza di Israele' : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, riguardo ai recenti sviluppi in Medioriente. Lo fa sapere la Casa Bianca ...

Democrat imbarazzanti - su Trump parlano della spogliarellista e ignorano i suoi tre trionfi : E' tutto il resto, ossia le notizie sui temi che riguardano gli interessi della gente - l'economia, la politica estera, l'immigrazione " ad essere sostanza che fa brillare Donald, proteggendo il ...

DONALD Trump - PORNOSTAR STORMY DANIELS/ “Minacce per non parlare : gli ricordavo la figlia Ivanka” : Parla STORMY DANIELS, la PORNOSTAR che passò una notte con DONALD TRUMP molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Parla l'attrice che ha inguaiato Trump : 'Prima il rapporto - poi le minacce' Video : #Stormy Daniels è un fiume in piena. L’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford, rompe il silenzio, rivelando per la prima volta i particolari del suo incontro [Video]con #Donald Trump, durante la trasmissione della Cbs “60 minutes”. Intervistata da Anderson Cooper, la 39enne interprete di oltre 150 film a luci rosse ripercorre quel che è accaduto nel 2006, durante un torneo di golf a Lake Tahoe in Nevada, e racconta anche delle minacce da ...

Parla l'attrice che ha inguaiato Trump : 'Prima il rapporto - poi le minacce' : Stormy Daniels è un fiume in piena. L’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford, rompe il silenzio, rivelando per la prima volta i particolari del suo incontro con Donald Trump, durante la trasmissione della Cbs “60 minutes”. Intervistata da Anderson Cooper, la 39enne interprete di oltre 150 film a luci rosse ripercorre quel che è accaduto nel 2006, durante un torneo di golf a Lake Tahoe in Nevada, e racconta anche delle minacce da lei ...

Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale The post Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump appeared first on Il Post.

Xi ha chiamato Trump per spronarlo a parlare con Kim al più presto : La Cina auspica che il dialogo diretto tra Stati Uniti e Corea del Nord arrivi “il prima possibile” e che Washington e Pyongyang dimostrino di avere il “coraggio politico” necessario per arrivare a un esito positivo sulla crisi missilistica e nucleare nord-coreana. La Cina ha apprezzato il “gesto positivo”, proveniente da Washington, di accettare l’offerta di colloqui del leader di Pyongyang, Kim ...

Quanti insulti si sono scambiati Kim e Trump prima di parlare di pace? : La guerra dei bottoni Poi è stata la volta della guerra dei bottoni, nucleari naturalmente, e la battuta di Trump ha fatto il giro del mondo. 'Anche io ho un Pulsante Nucleare. Ma è molto più grosso &...

Russiagate - Nyt : 'Trump ha parlato con testimoni dell'inchiesta' : Il procuratore speciale a guida dell'inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller, ha appreso di due conversazioni negli ultimi mesi in cui il presidente Donald Trump avrebbe posto, a testimoni chiave ...

Russiagate - Trump ha parlato con testi? : 03.27 Il procuratore speciale Robert Mueller, titolare dell'inchiesta sul Russiagate, ha appreso di due conversazioni negli ultimi mesi in cui il presidente Donald Trump ha parlato con testimoni chiave dell'inchiesta dei temi discussi con gli investigatori. Lo rivela il New York Times citando tre fonti informate. In un caso, secondo due delle tre fonti, il presidente ha chiesto al suo ex capo dello staff, Reince Priebus, come fosse andato il ...

Trump : "non escludo di parlare presto con Kim" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Disgelo al telefono : Trump pronto a parlare con Kim : Nonostante le recenti tensioni e la minaccia nucleare, Donald Trump ha fatto sapere che non esclude che presto possa parlare al telefono col leader del regime di Pyongyang Kim Jong-un.Il presidente americano lo ha affermato alla tradizionale cena con i giornalisti del Gridiron Club di Washington. "Al momento stiamo parlando, e un paio di giorni fa hanno chiamato - ha affermato - e io ho detto che anche io vorrei, ma debbono prima ...

Strage nel liceo in Florida - parla Trump «Cambiare cultura». Ma non cita le armi : Il discorso in diretta tv del presidente Usa: «Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità». Su Twitter: «Il killer? Un disturbato. I compagni dovevano segnalarlo»