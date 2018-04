Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"

Trump rilancia sui dazi. "Sui prodotti cinesi 100 miliardi di sanzioni" : Trump rilancia, sul tavolo da poker che è diventata ormai la disputa commerciale con la Cina, minacciando di imporre altri dazi per cento miliardi di dollari. Pechino risponde che non vuole una guerra ...

La pornostar rilancia : così ho sculacciato Trump : Valeria Robecco New York Si addensano nubi di tempesta sul capo di Donald Trump. L'ex pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che dice di aver avuto con il presidente ...

Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia : Daniels non è l’unica : Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica Continua la battaglia legale alla Casa Bianca. L’avvocato del presidente Usa vuole un risarcimento da Stormy Daniels per aver violato un accordo, ma il suo difensore sostiene che la sua assistita ha subito minacce fisiche Continua a leggere L'articolo Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica ...

Trump alla conquista di Marte lancia la Space Force : Un esercito imperiale a stelle e strisce che domina la galassia. E’ il progetto di Donald Trump illustrato con toni