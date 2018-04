Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto»

Siria - Trump frena su guerra : “mai detto quando avverrà”/ Russia - “Assad controlla Duma” : colloqui Usa-Mosca : Siria, Trump minaccia Russia ma frena su guerra: "mai detto quando avverrà attacco”. colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Trump frena su raid in Siria : non ho detto quando attacchiamo. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Damasco "la pagherà cara" per l'attacco chimico a Ghouta est - ha detto Trump - : "Molti sono morti, tra loro donne e bambini, in un folle attacco chimico in Siria. La zona è stata chiusa e circondata dall'esercito siriano, ciò la rende assolutamente inaccessibile per il mondo esterno", ha scritto il padrone della Casa Bianca su Twitter. Ha chiesto di "sbloccare immediatamente la zona" per fornire assistenza medica alle vittime e per verificare le conseguenze del ...

Donatella Versace : 'Trump? Mi offrì una cena al fast food - ho detto tutto' : Un aneddoto lapidario quello regalato da Donatella Versace, ospite di Che Tempo che Fa su Rai 1, riguardo all'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 'Avevamo affittato la sua casa in ...

Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks” - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti “bump stocks”, i dispositivi per The post Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks”, i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi appeared first on Il Post.

