: #Cremlino risponde alle dichiarazioni di #Trump sull'#attacco alla #Siria - sputnik_italia : #Cremlino risponde alle dichiarazioni di #Trump sull'#attacco alla #Siria - sputnik_italia : Trovati 20 #tweet di #Trump contro #bombardamenti #USA in #Siria - TgLa7 : ++ #Trump: Mai reso nota data attacco #Siria, anche non ora ++ 'Potrebbe essere molto presto o non così presto!' -

"Non ho mai detto quando potrebbe aver luogo unin Siria. Potrebbe succedere moltooppure no! In ciascuna occasione, gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto un grande lavoro per liberare la regione dall'Isis. Dov'è il vostro 'Grazie America?'". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald.(Di giovedì 12 aprile 2018)