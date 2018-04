Truffa all' ateneo di Foggia per fondi alla ricerca Tra i 21 indagati anche il rettore

Truffa fondi per la ricerca : 21 indagati all'Università di Foggia - anche il rettore : Ventuno persone, tra le quali il rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, sono indagate nell'inchiesta della Procura di Foggia su presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni ...

Allarme dell'Associazione Robin Hood - Multe da pagare con sconto - ma è una Truffa! : Teramo - E' una vera e propria truffa, commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione consumatori 'Robin Hood' di Teramo, che in questi giorni ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di un loro incaricato, presunte Multe prese con l'autovelox. "In questi giorni diverse persone ci hanno ...

Autovelox - occhio alla Truffa : finte telefonate ai cittadini : 'Paga ora e risparmi il 30%' : 'In questi giorni diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da parte di presunti agenti di polizia locale - spiega Di Ferdinando - e relative a fantomatiche multe per violazioni ...

“Vergogna!”. Italia - pazienti Truffati all’ospedale. Le intercettazioni incastrano i medici : cosa facevano ai loro danni : Due primari e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla sanità coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione. Le persone coinvolte nell’inchiesta e destinatarie degli arresti ...

Luisa Zappini - alle Hawaii in permesso con la legge 104/ Provincia di Trento - il legale : "Non voleva Truffare" : alle Hawaii in permesso con la 104, arrestata Luisa Zappini. Dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e alle Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:07:00 GMT)

"II tuo account WhatsApp Messenger è scaduto" : occhio alla Truffa : "Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non è stata...

Aversa - il 'cambiaruote' della stazione. Oliva : 'Attenti alla Truffa - denunciate' - : Aversa " L'assessore Alfonso Oliva lancia un "Chi l'ha visto?". "Chi lo ha visto lo dica alle autorità", è l'appello del componente dell'esecutivo che riferisce un'iniziativa commerciale anomala ...

Frigo-valley a Roma - la Truffa del rame : “Rivenditori prendono il contributo - ma fanno smaltire usato a riciclatori abusivi” : smaltire illegalmente gli elettrodomestici recuperando la quota del “contributo Raee” e risparmiando sui normali costi di ritiro e trasporto. E’ questo il grande inganno perpetrato dai commercianti furbetti, d’accordo con i riciclatori disonesti, atteggiamento che ancora oggi riempie delle discariche abusive e i cigli delle strade. Come quella di 60 ettari in località Albuccione, al confine fra Tivoli e la borgata Romana di Castelverde, una ...

Calcio - Truffa alla Lazio : spariti i soldi per De Vrij : Indagato il "pirata" spagnolo che avrebbe sottratto due milioni di euro destinati a un'operazione bancaria per pagare il cartellino del difensore olandese

A processo dopo l’inchiesta tv : “Condannate farmaciste e dottori per la Truffa all’Asl con i medicinali” : Il «processone» contro farmacisti e medici per la vicenda delle cosiddette «ricette gonfiate» si avvia all’epilogo: era iniziato a fine settembre 2016, ieri c’è stata la discussione finale. Il verdetto del giudice Claudia Seddaiu è atteso il 6 luglio....

Avvocatessa Truffava i clienti spacciandosi per la sorella di Cantone : interdetta dalla professione : truffava i suoi clienti spacciandosi per la sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e millantando il suo intervento risolutivo: la Procura di Benevento ha chiesto e...

Sassi contro le auto in corsa e minacce con mazza da baseball : la Truffa dello specchietto si evolve : E' conosciutissima, eppure la truffa dello specchietto continua a mietere vittime soprattutto su strade come la Pontina o la Casilina. I carabineiri della stazione Casalbertone sono riusciti ad ...