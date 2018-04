Troppi Tir al valico del Brennero L’Austria impone il numero chiuso 

Troppi insulti da un papà - squadra ritirata : Per fortuna ogni tanto succede. Un coraggioso dice basta e ferma il calcio per eccesso di nefandezze. Tra i professionisti difficile, ma accontentiamoci. A Venaus, val Cenischia, collaterale della val di Susa, l'allenatore della squadra Esordienti 2006 di casa, durante la partita con il Lascaris ha richiamato i suoi ragazzini e li ha portati via, stanco, come quasi tutti i presenti, di ascoltare le violenze verbali di un genitore. Il rituale, ...

Troppi insulti da un papà - ritirata la squadra di Torino : A volte basta poco, a volte ne basta soltanto uno. Nel piccolo spettacolo che si rappresenta ogni fine settimana su centinaia di campi da calcio in tutto il Piemonte il genitore del bambino che gioca è una semplice comparsa, neppure un attore non protagonista. Quando però vuole diventare mattatore e fa la voce grossa, imbarazza tutti, adulti sugli ...

Juve - Allegri : "Subiamo Troppi tiri. Champions? Se al 5' siamo già 0-1..." : Soffre la Juve, a sorpresa, contro l'ultima della classe, il Benevento. Soffre tanto ma poi, come sempre, vince. I tre punti arrivano, ma Massimiliano Allegri non riesce ad essere soddisfatto del ...

Noi con l'Italia : 'Troppi veti incrociati - ci tiriamo fuori dal tavolo dei moderati' : ... riteniamo che su tale tavolo ci siano ormai troppi veti incrociati, che nulla hanno a che vedere con la politica, ma che sembrano più che altro veti sulle singole persone. Non …

Bucci sull'assedio dei Tir in porto : «Troppi disagi per i cittadini» : Genova - «Le manifestazioni sono corrette e lecite ma i danni ai cittadini sono evidenti. Per il futuro bisognerà utilizzare altre forme di protesta»: lo ha affermato il sindaco di Genova Marco Bucci, ...

Tumori : allarme sovradiagnosi per il cancro alla tiroide - Troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...

Sul Mortirolo Troppi mezzi chiedono aiuto : Lo scenario, durante i mesi invernali, si ripete con cadenza settimanale, anzi in media tre volte alla settimana: automobilisti diretti al passo di Aprica o in provincia di Brescia che vengono ...

La società di bike sharing Gobee si ritirerà dall’Italia e dall’Europa - per i Troppi atti vandalici contro le sue bici : La società di bike sharing Gobee ha annunciato ai suoi utenti che si ritirerà dall’Italia e dall’Europa, perché in questi mesi le sue biciclette hanno subìto troppi danni. Gobee è stata fondata a Hong Kong nel 2017 e fornisce un The post La società di bike sharing Gobee si ritirerà dall’Italia e dall’Europa, per i troppi atti vandalici contro le sue bici appeared first on Il Post.