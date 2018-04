TRAIN VALLEY 2 | Anteprima | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @GamesArk_it: Train Valley 2: rilasciato il trailer di release in italiano @flazm @JaleoPR #earlyaccess #railroad #managemet #indiegame… - ReadySetIndDev : RT @GamesArk_it: Train Valley 2: rilasciato il trailer di release in italiano @flazm @JaleoPR #earlyaccess #railroad #managemet #indiegame… - TheGamesMachine : Train Valley 2 | Provato Perché il treno è sempre il treno. -

(Di giovedì 12 aprile 2018)è tornato, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra, su gentile concessione di Flazm. Per coloro che non lo conoscono, si tratta di un puzzle game dal comparto grafico low poly, nel quale gli obiettivi da completare sono molteplici. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.Realizzato da soli 3 sviluppatori,2 riprende il precedente capitolo per quanto riguarda le meccaniche di gioco, introducendo novità interessanti. La prima degna di nota, risiede nel cambio di rotta nello scopo del gioco. Se nel prequel dovevamo semplicemente indirizzare i treni verso le stazioni del giusto colore, nel sequel dovremo portare a termine diversi obiettivi. In ogni mappa troveremo una o più città composte da strutture di vario tipo. Come accade ...