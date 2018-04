Torna «Matrimonio a prima vista Italia» Ecco perché vederlo

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) Uomini, donne, e uno stesso assillo: può l’amore essere cieco? Dimenticarsi, per un attimo, l’importanza di un sorriso e soffermarsi, unicamente, sul valore delle parole? Frugare dietro i chili di troppo, credendo con ostinazione che le imperfezioni custodiscano le anime più belle? La domanda, da che mondo è mondo, rappresenta un grattacapo di difficile soluzione. I romantici vorrebbero l’amore cieco, sordo e, quando necessario, persino muto. Non così per, programma tv che debutta con la terza stagione su SkyUno Hd alle 21.15 di giovedì 12 aprile. LEGGI ANCHE: un «sì» al buio L’esperimento sociale, che nei due anni passati ha portato all’altare sei coppie di illustri sconosciuti, messi insieme da misteriosi criteri scientifici e test comportamentali, ha dimostrato come l’amore ci veda bene. Benissimo. Delle sei coppie, solo una ha ...