Torna la campagna ' Aiutaci a cancellare il cancro | lascia il tuo segno' | 12 04 2018

Salute - piccoli gesti per un cuore sano : Torna la campagna ‘cuoriamoci’ : In Italia ‘food che passione’: patria del cibo ‘doc’ e dell’abilità della cucina, non sempre tuttavia è maestra delle sane abitudini a tavola. Oltre 2 connazionali su 5 non mangiano abbastanza frutta e quasi altrettanti esagerano con il sale; circa 3 su 5 non arrivano alle giuste dosi di verdura. Troppi tradiscono la dieta mediterranea a discapito della Salute complessiva e del cuore in particolare. Eppure per ...

Regionali Molise - il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra : “Sono Tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” : Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Continua a leggere L'articolo Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la ...

Ambiente : dal 1 marzo al 30 giugno Torna la campagna Let’s Clean Up Europe : Dopo il successo delle prime quattro edizioni, torna Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna Europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti. Anche quest’anno, la campagna Europea prende le vesti di una pulizia di primavera: sarà infatti possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE dal 1° marzo al 30 giugno 2018. Le date centrali promosse per l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dall’ 11 al 13 Maggio 2018, per ...

Taranto - il Comitato Liberi e Pensanti : “Torna il concerto del Primo Maggio - parte la campagna di crowdfunding” : Il “contro-concertone” è pronto a tornare a Taranto. Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti ha intenzione di riportare nel capoluogo jonico l’Uno Maggio Libero e Pensante: “È nelle vostre mani: abbiamo infatti deciso di utilizzare il crowdfunding per sostenere le spese e rendere possibile questo evento che altrimenti non si potrà realizzare”, spiegano gli ...

Per cambiare il destino di chi soffre di distrofia muscolare Torna la campagna del GFB ONLUS “Curiamoli 4.0” : Dal 4 al 17 febbraio è attiva la campagna solidale “Curiamoli 4.0” del GFB ONLUS” per sostenere la ricerca scientifica per la cura, attraverso la terapia genica, di una rara forma di distrofia muscolare (distrofia dei cingoli) che in poco tempo non permette più di camminare, poi di respirare e poi ferma il cuore. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45521, sarà possibile sostenere il GFB ONLUS, gruppo di famiglie con persone affette da ...