Torna il doppio episodio di Don Matteo 11 | anticipazioni 12 e 19 aprile | il prete e Anna

Kat Graham Torna sul set : Bonnie Bennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio : Il periodo di riposo è finito e Kat Graham torna sul set per un doppio ingaggio. Al momento per lei non si parla di serie tv ma di due pellicole le cui riprese la terranno impegnata nei prossimi mesi dopo quasi due anni dalla fine di The Vampire Diaries. La strega della famosa serie ama molto anche la musica e in questo periodo si è lasciata andare ai suoi interessi al di fuori della recitazione ma, a quanto pare, per lei è arrivato il ...