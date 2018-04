Torna ‘For Girls In Science’ - basta discriminazioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos Salute) – L’Oréal Italia e il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano ancora insieme per la seconda edizione italiana di ‘For Girls in Science’, il programma creato nel 2014 dalla Fondazione L’Oréal per favorire la vocazione alle carriere scientifiche delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori. L’iniziativa – informa ...

Fortnite : riTorna la modalità 50 vs 50 a tempo limitato : Su Fortnite: Battaglia Reale arriverà presto una nuova modalità attesa dai giocatori, riferisce Gamespot.In seguito alle release della patch 3.5 sui sistemi PS4, Xbox One, PC e Mobile, Epic ha intenzione di dare il via ad una nuova versione dell'evento 50v50, una versione con qualche modifica della prima modalità a tempo limitato del gioco.Come suggerisce il nome, due squadre composte da 50 giocatori l'una si scontreranno sul campo di ...

Nico Rosberg Torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Rosberg Torna in pista con una Formula E : Nico Rosberg torna in pista e lo fa alla guida di una Formula E . Il tedesco ex campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes correrà all' ABB FIA Formula E Championship di Berlino in una dimostrazione al pubblico e agli investitori della Gen2 , la nuova monoposto elettrica che sarà ...

Forte scossa di terremoto nelle Marche : Torna l'incubo sisma : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l'Istituto nazionale di ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

A volte riTornano : Tajani forse capo operativo di FI. Pittella scelga : senatore o eurodeputato? : I due europarlamentari si ritrovano su fronti opposti. Il fedelissimo di Berlusconi in pole position per il coordinamento del partito, il democratico, eletto al Senato, deve decidere -

Salvini : «Chiedo incontro a Di Maio. Senza intesa si Torna a votare» Fico : i partiti dialoghino per formare il governo : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...

Tornano gli scioperi - le riforme di Macron al test della piazza : È un momento difficile per Emmanuel Macron. Il presidente francese - malgrado un gradimento piuttosto basso, tornato da diverse settimane sotto il 50% - ha il sostegno dei suoi...

Allerta Meteo - brusco peggioramento da Sud/Ovest : Lunedì 9 Aprile Torna il maltempo - forti piogge al Centro/Nord : 1/23 ...

Dopo i giorni in ritiro si Torna in campo : il Lecce a Reggio Calabria per ritrovare se stesso. Le probabili formazioni e diretta su ... : diretta non solo streaming, ma anche TV su TeleDue , gruppo Norba, , canale 11 del d.g.t. . Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58 Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58

Tornano gli scioperi - le riforme di Macron al test della piazza : un momento difficile per Emmanuel Macron. Il presidente francese - malgrado un gradimento piuttosto basso, tornato da diverse settimane sotto il 50% - ha il sostegno dei suoi concittadini, nel ...

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Nainggolan Torna dal primo minuto - Perotti ed El Shaarawy con Dzeko : Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal ...