Torino | cosa deve fare Appendino per recuperare parco Michelotti? Nulla

A Torino anche il calcio è un'altra cosa : A bitare a Torino significa fare per forza i conti con il calcio. Se in qualunque altra città si può ignorare, qui è impossibile. Juve e Toro - perché nessuno in città chiama il Torino Football Club, ...

Torino - Mazzarri : "La strada è quella giusta. Ljajic? Ora sa cosa voglio" : Dopo quattro sconfitte consecutive il Torino torna a vincere, convincendo su un campo difficile come quello di Cagliari. Mazzarri è contento del 4-0 di oggi : "Le sconfitte avevano portato insicurezza ...

Torino - Mazzarri : 'Ora Ljajic ha capito cosa voglio' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport , il successo per 4-0 sul campo del Cagliari : 'Avrei preferito farne magari uno oggi e gli altri nelle altre sfide. A parte la battuta, era ora: abbiamo lavorato tanto, abbiamo cambiato modulo. ...

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

“Lo ha fatto troppo”. UeD : Gemma Galgani ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualcosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

La provincia di Torino a Fa' la cosa giusta! 2018 : Un modello di economia partecipativa che permette di portare in tavola la genuinità dei prodotti locali e sostiene i piccoli produttori. Numerose nuove realtà di Torino animeranno gli spazi dedicati ...

Scontri Torino - figlia carabiniere a maestra : 'Quando urli 'dovete morire' - non sai cosa dici' : 'Tu che gli urli 'dovete morire' vedi, ogni volta che si allaccia gli anfibi e si chiude il cinturone, ho davvero paura che qualcuno lo faccia morire. Forse tu non sai cosa vuol dire'. Inizia così una ...

Scontri Torino - figlia carabiniere a maestra : 'Quando urli 'dovete morire' - non sai cosa dici' : 'Tu che gli urli 'dovete morire' vedi, ogni volta che si allaccia gli anfibi e si chiude il cinturone, ho davvero paura che qualcuno lo faccia morire. Forse tu non sai cosa vuol dire'. Inizia così una ...

Colloquio - bomba carta - cori e fumogeni : ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...

Insigne : "il Torino mi scartò perché troppo basso. Pregavo ogni giorno di crescere - volevo smettere. Poi mio papà mi disse una cosa…" : Non praticavo altri sport. Non pensavo a nient'altro al di fuori dal calcio. Ma mentre crescevo e facevo i provini con le giovanili di diverse squadre " Inter, Torino, anche il Napoli " gli ...

Cosa è successo in Torino-Juventus 0-1 : Leggi l'articolo completo di Guido Vaciago Torino-Juventus, cronaca e tabellino Le statistiche di Torino-Juventus Due tiri del Torino nel primo tempo: solo contro il Milan a novembre i granata ne ...

Torino-Juventus - Fernandes allo scoperto dopo il dito medio : “ecco cosa è successo” : Non si placano le polemiche dopo la gara di Primavera tra Torino e Juventus, successo dei bianconeri nei minuti finali ma a fare discutere è stato un gesto di Fernandes che ha rivolto il dito medio ai tifosi avversari. Il calciatore adesso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio su Instagram: “Mi scuso per il mio gesto, non volevo offendere il pubblico e tantomeno i tifosi del Torino. E’ stato un gesto di reazione agli ...