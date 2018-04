Tirreno Power | 26 rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) I dirigenti e i membri del consiglio d’amministrazione disaranno processati per le accuse di. Lo ha stabilito il giudice di Savona che ha accolto le richieste di rinvio adi tutti i 26 imputati che erano state formalizzate dai pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusi. Il processo all’ex centrale a carbone di Vado Ligure, che vedrà come parti civili sei associazioni ambientaliste – Greenpeace, Medicina Democratica, Legambiente, Uniti per la salute, Wwf e Anpana – e il Ministero dell’Ambiente, inizierà il prossimo 11 dicembre. Sono statitra gli altri Giovanni Gosio, direttore generale didal 2003 al 2014, e Massimo Orlandi, presidente del Cda in diversi periodi nonché membro del Comitato di Gestione. Ainoltre numerosi consiglieri di amministrazione e ...