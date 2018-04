TIM | Governo non eserciterà Golden Power su ingresso CDP

TIM - il governo non esercita la golden rule con l'ingresso di Cdp : Roma, 12 apr. , askanews, Il governo ha deciso di non esercitare la 'golden power rule' su Tim a seguito dell'ingresso nel capitale di Cassa depositi e prestiti. La decisione è stata annunciata a ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ulTIM'ora : Berlusconi vs Salvini Forza Italia “no accordo Governo con M5s” (12 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora camorra: tensioni nel Centrodestra, Salvini contro Berlusconi e Forza Italia “mai accordi con M5s, si tradirebbero gli elettori" (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

La guerra in Siria piomba sul governo degli affari correnti : informativa in Parlamento la prossima setTIMana : L'imminenza di un attacco statunitense in Siria piomba sul governo degli 'affari correnti' guidato da Paolo Gentiloni. Forse mai 'affari' sono stati 'più correnti' di uno scenario di guerra. E allora: l'esecutivo, rimasto in carica per la difficoltà post-elettorale a formarne un altro con i partiti che hanno riscosso maggiore consenso alle elezioni, si sta già attrezzando per venire in Parlamento a riferire martedì o ...

UlTIMe notizie/ Di oggi - ulTIM'ora : consultazioni - si riparte nel segno del governo M5S-Lega? (11 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scoppia il caso Tutor. Reso noto il calendario per il nuovo giro di consultazioni. Sei arresti a Milano per tangenti sanitarie. (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 01:49:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (ulTIMe notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Governo - via al secondo giro di consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ulTIMo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

Governo - giovedì e venerdì ripartono le consultazioni al Quirinale : l’ulTIMa carta al M5S : Il presidente della Repubblica torna a incontrare i leader. Di Maio sarà l’ultimo in ordine di tempo: al Movimento la carta per iniziare il gioco?

Pensioni : proposte uguali M5s-Lega ma difficoltà su governo - ulTIMe novità Video : Subito dopo il voto, durante l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e anche nei giorni scorsi, sembrava quasi in dirittura d’arrivo un nuovo governo targato Lega-M5s, anche in virtù di diversi punti programmatici prioritari in comune: dalla riforma #Pensioni a quella del fisco, dalla revisione del Jobs act a quella della Buona scuola. Sulla previdenza, in particolare, il programma proposto da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio in campagna ...

Governo cercasi - in setTIMana secondo round di consultazioni : Il primo giro di consultazioni non ha portato alla formazione del Governo, anzi, Salvini e Di Maio sembrano ancora lontani da un'intesa, almeno stando all'ultimo

Riforma pensioni/ Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s (ulTIMe notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Cina - domani il governo decide sugli invesTIMenti all'estero nello sport : apertura per Suning e il 'metodo Inter' : investimenti nello sport - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un 'ministro dello sport' e che,...

Mattarella : la prossima setTIMana nuove consultazioni per governo : Roma, 5 apr. , askanews, 'Molte forze politiche mi hanno chiesto più tempo'. E quindi 'ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di consultazioni'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...