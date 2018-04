“Ti porto nello stanzino e…” Un lavoro da incubo | con proposte indecenti | battutine e

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) Undurato la bellezza, si fa per dire, di cinque anni, durante i quali questa donna è stata costretta a sopportare davvero di tutto. Battutacce volgari,, una situazione che alla fine l’ha portata sull’orlo dell’esasperazione, con tanto di attacchi di panico. Alla fine, però, per il datore diè arrivata un pesante condanna: dovrà infatti risarcire la sua dipendente, vittima delle sue attenzioni, per una somma di 100mila euro. Dipendente di una piccola azienda tessile nell’alta Lombardia, lei ha denunciato l’uomo nel 2013 e si è licenziata nel 2015. Lo riporta un articolo del Corriere della sera. Il piccolo imprenditore, un giorno aveva intonato pure una canzonetta: su una melodia dei Cugini di campagna (“Anima mia”) ecco che il testo viene rivisitato per descrivere un rapsessuale tra la sua ...