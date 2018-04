Ti ho salvato la vita | ora voglio abbracciarti | appello social per

Annulla l'aborto dopo aver sentito il figlio scalciare/ 17enne incinta dopo stupro : “Mi ha salvato la vita” : A 17 anni anni una ragazza inglese viene violentata e rimane incinta. Pensa di aboritre ma quando sente il figlio muoversi dentro di lei cambia idea ecco la sua storia(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:50:00 GMT)

La lotta contro il cancro di Fabio salvatore nel libro "Buio e luce" : "Mi ha insegnato la forza della vita" : "Ognuno ha il suo inferno qui sulla Terra. Peccato che il paradiso scegliamo di non viverlo": non è un aforisma di Oscar Wilde, né una massima di Osho, bensì una riflessione che nasce da un'esperienza di vita tanto amara quanto comune. In pochi, però, saprebbero fronteggiarla come Fabio Salvatore, che da vent'anni convive con quello che tanti definiscono "il brutto male" e che lui sceglie di chiamare col nome ...

Arresto cardiaco al distributore : Roberto - il benzinaio eroe che ha salvato la vita al suo titolare : "Non sono un eroe, dovrebbero mettersi tutti nelle condizioni di poterlo fare". Roberto ha salvato la vita al titolare dell'area di servizio in cui lavora come benzinaio. Il suo capo di 57 anni ha...

Frizzi donatore di midollo osseo - la storia di Valeria : 'Così mi ha salvato la vita'. Le istruzioni per donare tutti : Valeria da bambina fu salvata proprio da Fabrizio Frizzi . Il popolare conduttore, scomparso prematuramente a causa di aneurisma celebrale, era un donatore di midollo e aveva preso a cuore la storia ...

“Quando Fabrizio mi ha salvato la vita”. Il grande cuore di Frizzi. Una storia bellissima di cui l’amato conduttore è stato protagonista e della quale non si è mai voluto vantare : “Le nostre vite si sono un mescolate” : Un uomo perbene, Fabrizio Frizzi è sempre stato stimato dal pubblico che lo ha premiato negli anni regalandogli ascolti meritatissimi. Uno stile elegante, mai sopra le righe, una tv ‘old style’ fatta di intrattenimento e allegria. Ma Frizzi non era solo ‘l’uomo dei giochi’, nel corso della sua lunga carriera ha presentato ben 12 edizioni Telethon la maratona televisiva creata da Jerry Lewis nel 1996 con il fine di raccogliere fondi per la ...

LETTURE/ "Dai Led Zeppelin allo Zen" : come la musica ci ha salvato la vita : In un libro, la affascinante avventura di un adolescente dall'inizio degli anni 70 a oggi che scopre se stesso grazie ai dischi rock, un viaggio in un mondo scomparso. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:33:00 GMT)

Una catena di solidarietà che ha salvato una vita : Pontedera: nella notte medici e infermieri del centro trasfusionale danneggiato dalle fiamme hanno risolto un'emergenza. Il reparto è tornato operativo anche per i donatori lunedì 19 marzo

La seconda vita del bastardino senza nome : salvato dai Vigili del fuoco da morte certa. L’emozione del recupero : Lo hanno ribattezzato “Fortunato“, perché lui, bastardini senza nome, la buona sorte l’ha incontrata davvero. Da settimane era intrappolato in un fosso profondo cinque metri, nell’area verde vicino a largo Preneste, a Roma. Lo hanno salvato i Vigili del fuoco allertati dai volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali. Ora il cane si trova in una struttura comunale e presto, appena le condizioni di salute ...

Papa Francesco : "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" : Papa Francesco: "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" Il Pontefice, durante un'udienza con gli operatori del settore, ha voluto ricordare suor Cornelia Caraglio, che lo ha assistito quando aveva vent'anni Parole chiave: ...

La rivelazione del Papa : Un'infermiera mi ha salvato la vita : "Con il vostro permesso vorrei rendere omaggio a un'infermiera suora che mi ha salvato la vita, suor Cornelia". Salutando i 6.500 infermieri italiani ricevuti in occasione del congresso nazionale della neonata Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Papa Francesco ha raccontato un particolare del proprio passato. "Quando io a vent'anni ero alla morte - ha svelato il ...

ORNELLA VANONI/ Mio padre Nino mi ha salvato la vita con un gesto estremo (Verissimo) : ORNELLA VANONI a Verissimo. Spazio per ripercorrere la sua vita ricordando i tempi dell’amore con Gino Paoli e il successo nell'ultimo Festival di Sanremo(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:33:00 GMT)

Rudy Zerbi - la rivelazione : "La De Filippi mi ha salvato la vita" : Rudy Zerbi si è confidato con Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo : ha parlato di quando ha scoperto del suo padre biologico e di come Maria De Filippi lo abbia aiutato ' in un momento di ...