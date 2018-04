The Voice of Italy 5 – Quarta puntata del 12 aprile 2018 – Ultimo appuntamento con le

Al Bano tra l'affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele : 'The Voice? Uno spasso' : Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l'avventura di "The Voice of Italy" da single. Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", il leone di ...

A The Voice of Italy si piange in tutti i generi : Tra gli innumerevoli talent musicali, The Voice of Italy vorrebbe essere più legato alla sostanza e meno all'apparenza, scelta che stride, nel mondo dello spettacolo contemporaneo. Ipotetico alter ...

Replica e blind 3° appuntamento di The Voice of Italy 2018 - ascolti puntata Video : Ieri, 5 aprile, è andata in onda una nuova puntata di The Voice of Italy 2018: che cosa sara' successo di nuovo? Nella puntata scorsa un concorrente, visto che nessuno dei quattro giudici si è girato per lui, ha lanciato il suo basso contro la giuria. Ecco gli avvenimenti della puntata di ieri 5 aprile, le info su ascolti e repliche. blind auditions del 5 aprile Dopo un riassunto dei fatti clou delle due puntate precedenti [Video], in ...

FRANCESCO RENGA - The VOICE/ Fan di Fabrizio Moro in rivolta : pioggia di critiche dal web : FRANCESCO RENGA, The VOICE: Fan di Fabrizio Moro in rivolta per una battuta durante il programma: “Ci vuole coraggio a criticarlo…”, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Analisi Auditel : Don Matteo fra Anche se è amore non si vede e The Voice : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre attorno al 25% di share, con la curva del Tg5 attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share, con la curva di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva blu di Don Matteo al comando ...

La grinta degli Uramawashi a The Voice Of Italy conquista J-Ax : “Siete stranissimi - ma veri” (video) : Gli Uramawashi a The Voice Of Italy conquistano un posto all'interno del talent grazie alla fiducia di J-Ax. Durante la terza puntata delle Blind Audition di The Voice, si sono esibiti sul palco gli Uramawashi, una coppia di fatto nella vita, che hanno portato sul palco una personale versione di Riptide di Vance Joy. Lei si chiama Gaia Daria Miolla, lui è Nicolò Restaini, entrambi provenienti dalla provincia di Bari. L'esibizione ...

The Voice - la stoccata di Renga a Moro : "Parole tirate per i capelli" - ed è bufera : Si infiammano gli animi a "The Voice", ma tra i big. Dopo l'ultima puntata del talent è scoppiata una velenosa polemica per alcune affermazioni di Francesco Renga che non sono affatto piaciute...

Il giovane cantante siciliano - Giovanni Saccà - supera brillantemente la “Blind Audition” di The Voice of Italy 2018 : Il ventitreenne, allievo dell’Accademia “Musica e… Oltre”, farà parte della squadra di Francesco Renga Protagonista al talent show che ha

The Voice 2018 - Francesco Renga critica Fabrizio Moro. J-Ax : «Se volete picchiarvi organizzo io» – Video : Francesco Renga Pensa: le fan di Fabrizio Moro sono già sul piede di guerra. Il motivo? Ieri sera, durante la terza puntata di The Voice of Italy 2018, Francesco Renga ha riservato al cantautore romano (e ai testi delle sue canzoni) alcune parole risuonate come particolarmente critiche. .@Rengaofficial la tocca piano su @FabrizioMoroOff #TVOI pic.twitter.com/PnquzKpYvn — The Voice of ITALY (@THEVoice_ITALY) 5 aprile 2018 A margine ...

L’inesistente dissing tra Francesco Renga e Fabrizio Moro a The Voice : “Sembra un po’ Battiato” : Il dissing tra Francesco Renga e Fabrizio Moro a The Voice continua a tenere banco tra i fan dei due artisti - spesso comuni - che hanno iniziato a schierarsi dall'una o dall'altra parte. Le parole pronunciate da Francesco Renga durante l'ultima puntata del talent di Rai2 hanno preso risalto in una liturgia priva di accenti, così da accendere una polemica inesistente attorno a una semplice opinione. Rimasti indifferenti a una blind in ...

Ascolti tv - 5 aprile 2018 : The Voice of Italy cala al 9% di share : Ascolti tv prima serata del 5 aprile 2018: la terza puntata di The Voice of Italy vista da… Cosa aspettarsi dagli Ascolti tv di giovedì 5 aprile 2018? Ieri sera su Rai1 Don Matteo 11 (col nuovo episodio “Premonizioni”) è stato visto da una media di 6 milioni 314 mila telespettatori, con il 24,4% di […] L'articolo Ascolti tv, 5 aprile 2018: The Voice of Italy cala al 9% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy | Dati auditel 5 aprile 2018 : Dati auditel di ieri, 5 aprile 2018: Don Matteo vs The Voice vs Anche se è amore non si vede Serata estremamente ricca quella di ieri sera per i nove principali palinsesti del digitale terrestre. Le offerte televisive, infatti, son state molteplici ed anche di tutto rispetto. A vincere la serata, come al solito, è Don Matteo. Contro il prete investigatore c’è poco da fare, vince sempre lui. Vediamo come si piazzano in termini di Ascolti tv ...