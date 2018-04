The Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | I 4 team completati ...

The Voice 2018 : chi c’è nel team di Al Bano - Renga - J-Ax e Scabbia : Tutti i concorrenti di The Voice of Italy 2018 che fanno parte del team di Al Bano Completati, nell’ultima puntata di The Voice 2018 dedicata alle Blind Audtions, i team dei quattro giudici: Al Bano, Francesco Renga, J-Ax e Cristina Scabbia. Ogni team è formato da dodici concorrenti che, da 48 in totale, diventeranno 16 […] L'articolo The Voice 2018: chi c’è nel team di Al Bano, Renga, J-Ax e Scabbia proviene da Gossip e Tv.

The Voice OF ITALY 2018 / Blind Auditions - team in diretta : Marco convince Cristina (12 Aprile 2018) : The VOICE Of ITALY 2018, diretta 12 Aprile: prendono il via le ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:40:00 GMT)

Il team di Francesco Renga a The Voice Of Italy : i nomi dei dodici cantanti : Limoni, aneddoti e tanti pop corn per J Ax mentre il team di Francesco Renga a The Voice of Italy ha preso forma puntata dopo puntata. Nell’ultima puntata dedicata alle Blind Auditions è proprio mister aneddoti a portare a casa il team completo dopo aver aggiunto gli ultimi due nomi. ECCO I 12 cantanti DI Francesco Renga Francesco Renga ha finalmente i suoi 12 talenti che nelle prossime settimane porterà avanti per lo scontro diretto e i ...

Angela Semerano a The Voice in Take me home di Jess Glynne - una rivincita dopo Amici di Maria De Filippi (video) : Angela Semerano a The Voice super la Blind Auditions: la concorrente si è presentata sul palco del talent show con Take me home, hit portata al successo nel 2016 da Jess Glynne. Venticinquenne proveniente da Ostuni, Angela è riuscita a convincere Al Bano, che si è girato durante la sua performance a The Voice. Sarà lui il coach che l'accompagnerà durante il percorso! Non si tratta della prima esperienza televisiva e musicale per Angela ...

The Voice of Italy 2018 / Blind Auditions - team in diretta : Renga chiude il suo team (12 Aprile 2018) : The Voice Of Italy 2018, diretta 12 Aprile: prendono il via le ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:18:00 GMT)

The Voice 2018 - Roberto Tornabene e il bullismo : canta “River” e strega J-Ax : La storia di Roberto Tornabene, concorrente di The Voice 2018 vittima di bullismo Prima di esibirsi sul palco di The Voice 2018, Roberto Tornabene racconta la sua storia su Rai2. In passato, confessa il ragazzo in tv, è stato vittima di bullismo. Questo il suo racconto a Costantino Della Gherardesca: “I bulli? Mi prendevano in giro. […] L'articolo The Voice 2018, Roberto Tornabene e il bullismo: canta “River” e strega ...

Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone : Nel 2015 ha preso parte a Ti Lascio una canzone e oggi sale Roberto Pio Tornabene a The Voice è alla ricerca della sua rivincita, di una svolta che possa regalargli finalmente la possibilità di vivere di musica. Il giovane cantante all'epoca aveva solo 13 anni e adesso, 16enne si presenta su Rai2 accompagnato dai suoi genitori per salire sul palco del talent show e ottenere almeno un sì dai 4 giudici. Solo otto posti ancora disponibili per ...

The Voice of Italy 2018 / Blind Auditions - team in diretta : i giudici pronti al verdetto (12 Aprile 2018) : The Voice Of Italy 2018, diretta 12 Aprile: prendono il via le ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:15:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] The Voice of Italy 2018 è il talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni giovedì in prima serata.The Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | In diretta pubblicato su TVBlog.it 12 aprile 2018 21:10.

The Voice - Cristina Scabbia : «Una chitarra distorta non è rumore» : Con le blind audition in chiusura, la musica, suonata e pensata talent e coach assieme, sta per prendersi finalmente l’intera scena di The Voice of Italy. Questo anche nelle parole che si possono scambiare con i nuovi giudici, che ormai hanno spezzato il ghiaccio con il palco del talent Rai. Tra loro, Cristina Scabbia è quella che più meritava questo primo approfondimento: la voce dei Lacuna Coil, nell’anno in cui la band celebra due ...

The Voice OF ITALY 2018 / Ultime Blind Audition : diretta - Team di Cristina Scabbia il più forte? (12 aprile) : The VOICE Of ITALY 2018, diretta 12 aprile: prendono il via le Ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro Team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:38:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 : talenti e team che vedremo ai Knock Out : Con la quarta ed ultima puntata di Blind Auditions, i coach di The Voice of Italy 2018 hanno definito i talenti che passeranno nella seconda fase. Ecco di seguito tutti i talenti dei team che vedremo ai Knock Out. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018: team Al Bano Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce, drag queen e cantante Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli, cantante Maryam Tancredi, 18 anni di ...

The Voice of Italy 2018 : anticipazioni quarta puntata 12 aprile 2018 : THE Voice OF Italy 2018 anticipazioni quarta puntata. Stasera in tv, giovedì 12 aprile, torna su Rai 2 il talent show con la quarta Blind Audition. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e quello che vedremo nel nuovo appuntamento con il programma. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018: anticipazioni quarta puntata 12 aprile 2018 L’ultima Blind Audition di questa edizione di The Voice vedrà ancora una volta il ...

Suor Cristina da “The Voice” al Bangladesh : viaggio tra Buddha e Allah : Suor Cristina da “The Voice” al Bangladesh: viaggio tra Buddha e Allah Le Iene hanno portato l’ex star di The Voice in Bangladesh per conoscere da vicino i campi profughi che ospitano i rohingya Continua a leggere