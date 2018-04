The Silent Man | il Watergate non è mai stato così noioso

wired

(Di giovedì 12 aprile 2018) Alcuni film parlano del passato per affrontare argomenti rilevanti nel presente, TheMan invece è proprio un monumento alla circolarità della storia e a quanto conoscerla consenta di comprendere i nostri giorni. È la storia di Gola Profonda, la più nota talpa prima di Edward Snowden, l’uomo che contattò i giornalisti del Washington Post per rivelargli come incastrare Nixon per lo scandalo(come narrato in Tutti gli uomini del presidente). In particolare quella di TheMan è una storia che mette in mostra come l’FBI debba lavorare in maniera indipendente dalla Casa Bianca, proprio perché su di essa, e sulle minacce alla democrazia che da essa potrebbero giungere, deve poter indagare. Sulla rilevanza di questa storia non ci possono essere dubbi. Mark Felt, ovvero Gola Profonda, ovvero Liam Neeson in un ruolo in cui non mena, nel 2005 rivelò di esserelui ...