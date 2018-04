The Silent Man | di Peter Landesman

The Silent Man : il Watergate e la vera storia di Gola Profonda : ... accomunati dalla medesima ambientazione: l'America di Richard Nixon, alla vigilia del massimo scandalo nell'intera storia politica statunitense . Ad attirare maggior attenzione, un ampio successo di ...

The Silent Man - il Watergate non è mai stato così noioso : Alcuni film parlano del passato per affrontare argomenti rilevanti nel presente, The Silent Man invece è proprio un monumento alla circolarità della storia e a quanto conoscerla consenta di comprendere i nostri giorni. È la storia di Gola Profonda, la più nota talpa prima di Edward Snowden, l’uomo che contattò i giornalisti del Washington Post per rivelargli come incastrare Nixon per lo scandalo Watergate (come narrato in Tutti gli uomini del ...

Al cinema Sala degli Artisti di Fermo in programmazione The Silent man - con Liam Neeson - dal 12 al 18 aprile : Diretto dal maestro del documentario Frederick Wiseman, Ex libris è un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di ...

Liam Neeson in The Silent man è Felt - l uomo che buttò giù la Casa Bianca - Cinema - Spettacoli : 'Lo scandalo Watergate me lo ricordo, con quel nome misterioso, Gola profonda. Ero nel mio paese, l'Irlanda, era il 1972 e avevamo i nostri bei problemi, noi giovani non capivamo la portata di quella ...

The Silent Man - il caso Watergate come non l’avete mai visto prima – Clip in esclusiva : Il film si ispira alla vera storia del più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell’Fbi, che è stato – sotto lo pseudonimo di “Gola profonda” – la fonte anonima dello scandalo Watergate negli anni ’70. Per oltre trent’anni, la misteriosa identità dell’informatore segreto ha suscitato un’intensa curiosità da parte dell’opinione pubblica e una serie di ...