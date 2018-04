Tess | il nuovo cacciatore di esopianeti della Nasa

Laura Pausini hosTess speciale sul volo privato per presentare il nuovo disco 'Fatti Sentire' : Appuntamento alle 10 del mattino all'aeroporto di Linate di Milano per la presentazione del nuovo disco di Laura Pausini 'Fatti Sentire' anticipato in radio dal singolo 'Non è Detto'. Si avete letto ...

In volo con Laura Pausini : hosTess per un giorno per presentare il nuovo album Fatti sentire : ... si prese anche lui un aereo intero, destinazione top-secret, in quel caso per registrare in volo, a 35mila piedi di quota, il record imbattuto di "concerto più alto del mondo". Ma al tempo della ...

Il nuovo Raspberry Pi è più potente - ma allo sTesso prezzo : (Foto: Raspberry Pi) C’è un nuovo Raspberry Pi in città: lo ha annunciato la Raspberry Pi Foundation tramite il proprio blog nel quale, proprio nel giorno dedicato al pi greco, dà il benvenuto a Raspberry Pi 3 Model B+. La terza generazione del micro computer dal micro prezzo più amato dagli smanettoni è stata inaugurata ormai un paio di anni fa, e mentre i fan della piattaforma aspettano l’arrivo di un vero e proprio Raspberry Pi 4 ...

Nigeria - nuovo attacco di Boko Haram : “Rapite 94 studenTesse” : Nigeria, nuovo attacco di Boko Haram: “Rapite 94 studentesse” Le ragazze sono state sequestrate da una scuola in un villaggio nei pressi del confine con il Chad.Continua a leggere Le ragazze sono state sequestrate da una scuola in un villaggio nei pressi del confine con il Chad.Continua a leggere L'articolo Nigeria, nuovo attacco di Boko Haram: “Rapite 94 studentesse” sembra essere il primo su NewsGo.

STesso fiuto per il gol - sTessa esultanza - sTessa ‘fame’ : ecco Cutrone - il Milan ha trovato il nuovo Pippo Inzaghi : Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portato alla svolta. I rossoneri stanno recuperando posizioni in classifica ed il sogno è quello di rientrare in corsa per la Champions League, in Europa League è stato invece ipotecato il passaggio del turno agli ottavi dopo il netto successo in trasferta contro il Ludogorets. Il merito della rinascita è anche e soprattutto ...

‘Super’ Paletti è una certezza. Nel nuovo disco ha messo Socrates e tutto se sTesso : Oramai è una certezza Pietro Paletti, cantautore e polistrumentista bresciano, su cui avevamo scommesso sin dai tempi degli esordi. Con il suo terzo album intitolato Super, Paletti si conferma come uno dei protagonisti più brillanti nell’attuale panorama musicale, in grado di raccogliere quella pesante eredità lasciata dai grandi della canzone d’autore italiana. Con un titolo che è una sorta di dichiarazione di intenti, in Super, racconta ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il nuovo programma compresso. Discesa e gigante donne lo sTesso giorno. Gli orari e tutte le date : Non hanno tregua gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: le condizioni meteo continuano a creare grossi problemi per quanto concerne lo sci alpino. Dopo la cancellazione e il posticipo della Discesa maschile a giovedì 15 febbraio, anche il gigante femminile previsto nella mattinata di lunedì 12 febbraio è stato rinviato e si terrà nella stessa giornata della Discesa a causa delle fortissime raffiche di vento (fra i 70 e ...