Tesla Model Y - La produzione inizierà nel novembre del 2019

Tesla Model 3 - In Germania si può già noleggiare : Negli Stati Uniti alcuni clienti hanno già deciso di separarsi dalle proprie Tesla Model 3 e sempre più rivenditori hanno iniziato a comprare i Modelli americani usati per esportarli in tutto il Mondo, Europa compresa. In Germania, infatti, la Arndt, una società specializzata in leasing, ha acquistato una piccola flotta di Model 3 importandole in Europa per noleggiarle ai propri clienti. Si parte da tre. L'azienda di Neuss, vicino a ...

Tesla - La Model 3 è l'elettrica più venduta negli Usa : Dopo aver diffuso i dati sull'andamento del primo trimestre del 2018, la Tesla ha confermato che la Model 3 è ufficialmente l'auto elettrica più venduta negli Stati Uniti. Pur essendo ancora in ritardo rispetto alle iniziali previsioni di produzione, le linee costruttive della berlina compatta hanno iniziato a sfornare sempre più esemplari, raggiungendo negli ultimi giorni un regime di circa 2.000 vetture a settimana.Tripletta virtuale. Nei ...

Tesla - la Model 3 non decolla e Musk tenta di correre ai ripari : Elon Musk prende le redini della produzione della Tesla Model 3. La berlina elettrica è ancora lontana dai risultati che l’imprenditore sudafricano si è posto e che il mercato si attende. Così, dopo aver affidato la Tesla per il grande pubblico all’ex ingegnere Apple, Doug Field, Musk ha deciso di riportare il dossier sotto il suo diretto controllo. Tesla, d’altronde, sta dando grattacapi al suo patron e ogni lancio richiede a ...

Model X - il grande crossover secondo Tesla : Model X, il grande crossover secondo Tesla In prova l’imponente vettura premium americana: una grande viaggiatrice che quando c’è da andare in montagna non perde un colpo. Anzi Continua a leggere

Tesla ha spiegato la dinamica dell'incidente mortale della Model X : La Tesla Model X, che lo scorso 23 marzo ha urtato contro una barriera spartitraffico a Mountain View, in California, aveva attivato il sistema automatico. Lo ha reso noto la stessa azienda. L'incidente è costato la vita all'uomo al volante, Walter Huang, ingegnere della Apple, morto poco dopo in un ospedale vicino. Tesla ha spiegato che Huang non poggiò le mani sopra al volante fino a 6 secondi prima ...

Tesla Recalls Early Model S Cars to Retrofit Power Steering - 2 - : The issue, which the carmaker said has not led to any accidents or injuries, impacts only the flagship Model S sedan, not the Model X sport utility vehicle or more affordable Model 3. The recall ...

Tesla - Richiamate 123.000 Model S : La Tesla ha annunciato una manovra volontaria di richiamo che coinvolge circa 123.000 Model S prodotte prima dell'aprile del 2016. Alcuni Modelli, se utilizzati in climi particolarmente rigidi, potrebbero infatti presentare problemi ai supporti di fissaggio della scatola dello sterzo. In caso di eccessiva usura il sistema potrebbe smettere di funzionare irrigidendo il comando e richiedendo una forza estremamente maggiore nell'azionamento dello ...

Tesla richiama 123.000 auto elettriche Model S - problemi al servosterzo : Tesla sotto pressione, dopo che la società ha annunciato il richiamo di 123.000 veicoli Model S, a causa di un problema al servosterzo.

Tesla affonda a Wall Street per l'indagine Usa sull'incidente mortale del Model X : Giornata nera per Tesla a Wall Street che, dopo il tonfo di ieri, è arrivata anche oggi a perdere oltre l'8%. A pesare l'indagine aperta dal National Transportation Safety Board sull'incidente che una settimana fa in California ha coinvolto il suv elettrico Model X incendiatosi dopo uno scontro, uccidendo il conducente.La California Highway Patrol ha riferito che un uomo di 38 anni è morto venerdì dopo che la sua Tesla Model ...

Tesla - La Polizia svizzera sceglie la Model X : Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari tra le forze dell'ordine per merito della loro anima green ma anche per i ridotti costi di utilizzo. In svizzera la Polizia cantonale di Basilea ha appena annunciato di aver arruolato sette Tesla Model X P100D: le Suv elettriche andranno a sostituire altrettante pattuglie a gasolio e saranno operative a partire dai prossimi mesi.Più convenienti. Le forze dell'ordine del Cantone Basel-Stadt ...

Dieci anni di Tesla - Dalla Roadster alla Model X - FOTO GALLERY : 18 marzo 2008: il primo esemplare della Roadster, Modello primigenio della Tesla, lascia la linea di produzione di Fremont, in California. Decolla dunque esattamente Dieci anni fa unavventura industriale le cui basi sono state gettate cinque anni prima, nel 2003, a San Carlos, da Elon Musk, imprenditore visionario con molti altri interessi al di fuori del settore auto. Lobiettivo dellazienda, che deve il suo nome al fisico Nikola Tesla, è quello ...

Tesla - A Ginevra c'è anche una Model 3 : Sebbene la Tesla non sia presente in via ufficiale al Salone di Ginevra, alcuni brand hanno esposto delle vetture del marchio californiano, compresa una Model 3. Nonostante la compatta elettrica non sia ancora disponibile in Europa, la Caresoft ha portato un esemplare della quattro porte da Chicago per mostrare ai clienti del Vecchio Continente i propri servizi. Negli ultimi mesi, infatti, l'azienda statunitense ha acquistato, sborsando cifre ...

Jaguar I-Pace - il Suv elettrico che sfida Tesla Model X : Una delle star del Salone di Ginevra 2018 è senza ombra di dubbio la Jaguar I-Pace. Anche se è stata anticipata da una concept e sebbene di lei si sappia già tutto, la sua presenza tra i padiglioni del Palexpo richiama molte attenzioni, perché oltre a essere il primo Modello di Coventry completamente elettrico è anche la prima vera concorrente della Tesla Model X. I numeri sono importanti e sicuramente lo sarà anche il suo prezzo di listino. ...