Terribile incidente in Svizzera | minivan si ribalta | muore bambina di 9 mesi

“Tutti morti”. Terribile incidente - la famiglia distrutta. L’impatto non ha lasciato scampo ai genitori e al piccolo di 1 anno e mezzo : Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera famiglia , i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo . Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’ incidente . Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base del Terribile sinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco ...

“Svolti qui - ora” : la voce del navigatore - il Terribile schianto : un incidente pauroso che ha spazzato via una famiglia intera. E che ha scatenato rabbia e feroci polemiche : Quando non siamo sicuri della strada da seguire, in visita a un posto dove non siamo mai stati prima o alla ricerca dell’abitazione sperduta di qualche amico che ama la campagna, il navigatore è un alleato vitale, l’unico capace davvero di assicurarci davvero l’arrivo a destinazione. Purtroppo, però, a volte il prezioso strumento può trasformarsi in una trappola alla quale bisogna fare particolare attenzione per evitare ...