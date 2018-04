Terremoto Centro Italia | proseguono le demolizioni a Castelluccio di Norcia

Terremoto - tante scosse al Centro e al Sud Italia : le faglie che fanno ballare lo Stivale in questo Aprile 2018 [DATI] : Terremoto – E’ un Aprile estremamente sismico in tutt’Italia: dopo un periodo di quiete moderata, negli ultimi giorni la terra è tornata a tremare in modo intenso e frequente nel nostro Paese. Tutto è iniziato Domenica 8 Aprile quando, alle 16:37, una scossa sismica di magnitudo 4.0 ha colpito il mar Jonio con epiCentro poco al largo dell’isola di Passo, in Grecia, poco a Sud di Corfù, a 38km di profondità. La scossa è ...

Terremoto oggi nelle Marche - nuova scossa M3.4/ Macerata - epicentro Pieve Torina : lo sciame sismico terrorizza : Terremoto oggi a Macerata nelle Marche: nuova scossa M 3.4 dopo la scorsa M 4.6. epicentro a Pieve Torina, Muccia e Camerino, lo sciame sismico terrorizza il Centro Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Terremoto Marche - nuova scossa 3.4 : epicentro a due chilometri da Pieve Torina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2.00 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata dopo quella di ieri. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un’altra di magnitudo 2.9 all’1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni. Torna, se mai se ne fosse andato, l’incubo Terremoto nel ...

Scossa di Terremoto tra Grosseto e Pisa : epicentro a Monterotondo Marittimo [MAPPE e DATI INGV] : Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 2 km nordovest da Monterotondo Marittimo (GR) e a 7 km da Castelnuovo di Val di Cecina (PI) alle 06:41:52 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Castelfiorentino, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Cecina, Castelnuovo di Val di Cecina, Montescudaio, Pomarance, Volterra, Siena (DATI ...

Una nuova scossa nel maceratese e si torna all'incubo Terremoto nel centro Italia : Visso, Camerino, Pieve Torina e Muccia i paesi più colpiti. Il sisma avvertito anche in Umbria, Lazio e Abruzzo. Nelle Marche si registrano danni a strutture -

Terremoto Centro Italia : torna la paura - più di 85.000 scosse dal 24 agosto 2016 : Sono stati oltre 85.000 i terremoti registrati in Italia centrale dall’inizio della sequenza sismica del 24 aprile 2016 a oggi. Lo rende noto nel suo blog l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il grafico pubblicato nello stesso blog riporta il numero dei terremoti giorno per giorno ed emerge che, dopo le scosse più forti di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, “la sequenza ha avuto un andamento piuttosto ...

Terremoto magnitudo 4.6 in Centro Italia : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.6 che si è verificato alle 05:11 in Centro Italia. Terremoto con epiCentro nel Distretto Sismico: Macerata Data 10/04/2018 UTC 05:11:30 Latitudine 43.07° Longitudine 13.04° magnitudo 4.6 Profondità 8 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici ...

Terremoto Centro Italia - comitato Illica Vive : “La carta del rischio sismico è stata aggiornata?” : “Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo ...

Terremoto M 4.6 in Centro Italia : 30 richieste di sopralluoghi a Camerino : Una trentina le richieste di sopralluoghi giunte all’ufficio tecnico del Comune di Camerino da parte dei cittadini, per verificare eventuali lesioni prodotte dal Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia (MC). Dopo una prima ricognizione, non sono stati riscontrati ulteriori danni a edifici pubblici e le scuole sono rimaste aperte. La Polizia Municipale in mattinata ha eseguito una ricognizione ...

Terremoto OGGI A MACERATA - MAGNITUDO 4.6/ Epicentro Pieve Torina - 20 sfollati : "ricontrollare tutte le case" : TERREMOTO OGGI a MACERATA, MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Terremoto M 4.6 in Centro Italia - Borrelli : rilevati “ulteriori danni non gravi” : “La scossa delle 05:11 di stamani ha provocato ulteriori danni anche se non in maniera particolarmente grave, comunque sei famiglie di Pieve Torina hanno necessita’ di assistenza, dato che le abitazioni in cui vivevano hanno riportato delle lesioni“: lo ha reso noto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale al termine del vertice a Pieve Torina al quale erano presenti i sindaci del territorio, il commissario ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo sciame sismico si preannuncia lungo - evacuate 6 famiglie a Pieve Torina : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

