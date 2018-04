Ternana | ancora out Albadoro Problemi per Angiulli e Vitiello

Serie B - Unicusano Ternana : cinque gol al Cittadella per crederci ancora : Serie B. Quando capitan Iori, poco prima del quarto d'ora di gioco, si presentava dal dischetto superando Sala e portando in vantaggio il Cittadella, neanche il più ottimista dei tifosi dell'Unicusano ...

Serie B - scossa Tremolada per l'Unicusano Ternana : "Salvezza? Ci credo ancora" : Serie B, iniezione di fiducia e carica per l'Unicusano Ternana . C'è un solo pensiero nella testa di Luca Tremolada: battere il Carpi. Poi pensare al match successivo, senza guardare più in là, ...

Serie B - l'Unicusano Ternana perde a Venezia ma ci crede ancora : Serie B, il Venezia supera l'Unicusano Ternana . Sembra non avere fine il momento nero dell'Unicusano Ternana. ancora un ko per i rossoverdi al Penzo , il secondo per De Canio, , dove il Venezia si è ...

Bari - contro la Ternana partita della verità : il sogno Serie A è ancora possibile : Il Bari sembra aver messo alle spalle il momento difficile nel campionato di Serie B, in particolar modo le due sconfitte consecutive hanno accentuato la crisi della squadra di Grosso, lo stesso allenatore è stato a rischio esonero. Poi la svolta con sei punti in due partite e buone prestazioni contro Frosinone e Cremonese, due squadre di alto livello per la categoria, il Bari adesso si trova al quarto posto insieme al Cittadella e può sperare ...