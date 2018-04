Tensioni Usa-Mosca | Pompeo | la politica soft verso la Russia è finita

Wall Street : ieri seduta in rally - Xi allenta le Tensioni commerciali con Usa : Durante il Boao Forum, la Davos asiatica, il presidente cinese ieri aveva annunciato piani per aprire ulteriormente l'economia cinese e abbassare tariffe sulle auto e altri prodotti importati in Cina.

Commercio estero - Tensioni commerciali penalizzano Made in Italy negli USA : Le tensioni commerciali sui dazi si ripercuotono sulle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei ...

Cina - Fitch : criticità dopo Tensioni Usa : L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime ...

Cina - Fitch : criticità dopo Tensioni Usa : 3.10 Fitch mantiene il rating "A+" sulla Cina con outlook stabile, ma segnala alcune criticità. L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime sono di un Pil a +6,5% nel 2018 e a +6,1% nel 2019, in calo rispetto al 6,9% registrato nel 2017.

Tensioni Corea – Usa - è svolta : Trump e Kim Jong-un si incontreranno : Tensioni Corea – Usa, è svolta: Trump e Kim Jong-un si incontreranno Dopo mesi di tensione crescente, minacce e insulti, i due leader saranno protagonisti di uno storico incontro che potrebbe mettere finalmente fine all’annosa questione della Penisola Coreana.Continua a leggere Dopo mesi di tensione crescente, minacce e insulti, i due leader saranno protagonisti di […] L'articolo Tensioni Corea – Usa, è svolta: Trump e Kim Jong-un si ...

Le Borse resistono alle Tensioni sull'amministrazione Usa : MILANO - L' addio di Gary Cohn , consigliere economico del presidente Trump in disaccordo con l'indirizzo di politica commerciale tracciato dall'amministrazione Usa, e in particolare sui nuovi dazi su ...

Tensioni su causa Mediaset - Vivendi - la vera scadenza è il 18 aprile : L'udienza al Tribunale di Milano sulla causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium è iniziata nei fatti con diversi giorni di anticipo rispetto alla data fissata: dopo diversi rinvii, martedì prossimo il giudice Vincenzo Perozziello attende i contendenti per il primo confronto, ma le parti hanno già avviato le scaramucce. Con un dato di fondo: l'accordo è per ...

Mercati Usa - emergono Tensioni su tassi e immobiliare : Ad esempio la riforma fiscale di Donald Trump si rivelera'effettivamente una spinta per l'economia nel suo complesso? Moody's ad esempioha calcolato che il contributo della riforma fiscale all'...

Mercati Usa - emergono Tensioni su tassi e immobiliare : E osservando il grafico del Dow Jones Industrial,rappresentativo dei 30 maggiori titoli dell'economia Usa, e' impossibilerimanere impassibili davanti allo scivolone che i prezzi hanno evidenziato ...

Usa - le Tensioni con la Cina e la possibilità di un conflitto : L' ammiraglio della marina Harry Harris, nominato come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Australia, ha fatto presente al Congresso americano di non sottovalutare gli attuali attriti con la Cina e di non escludere la possibilità di una guerra. "L'intento di Pechino è chiaro - ha dichiarato Harris in un'analisi sull'odierna posizione cinese - Il loro scopo, infatti, è quello di dominare il Mar Cinese Meridionale e la sua potenza militare ...

Le Olimpiadi non portano la pace : nuove Tensioni Usa-Nord Corea : Il vice presidente Usa Mike Pence ha «brevemente incrociato» il capo della delegazione nordCoreana Kim Yong-nam nel gala ospitato dal presidente del Sud Moon Jae-in prima della cerimonia...