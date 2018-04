Tennis a Roma Qualificazioni in piazza del Popolo

Tennis : Raggi - Internazionali evento diffuso in tutta Roma : "Sono molto contenta di esser qui per la seconda volta per presentare la 75ma edizione degli Internazionali del Tennis Bnl. E' un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha duplice valenza: abbiamo iniziato il lavoro per far sì ...

Tennis - Internazionali : campo in Piazza del Popolo e il top mondiale a Roma : Attesi quasi tutti i migliori 50 Tennisti del mondo, con due soli forfeit: Roger Federer e Andy Murray, mentre tra le donne ci saranno le migliori 42 del ranking mondiale, con la conferma di Serena ...

Tennis : Serena Williams torna a Roma : Tra queste Danesi Caffè, storicaazienda che ha sede a Roma ed esporta in oltre 60 Paesi di tuttoil mondo. Per la prima volta sarà tra gli sponsor.

Alcune partite degli Internazionali di Tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo : È stata presentata oggi la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio al Parco del Foro Italico di Roma, ma non solo. Dall’edizione di quest’anno infatti Alcune partite delle pre-qualificazioni verranno organizzate The post Alcune partite degli Internazionali di tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo appeared first on Il Post.

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : ... che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : È un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha ...

Tennis - gli Internazionali di Roma scendono in strada 'Si giocherà a Piazza del Popolo' : Roma - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Clamorosa innovazione agli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio prossimi. Per la prima volta alcuni incontri si disputeranno ...

Tennis tavolo Roberto Perri porta il bronzo a Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Tennis tavolo Roberto Perri porta ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...