“Telemedicina | in Italia la prima trasmissione dati mondiale tra pacemaker e smartphone”

(Di giovedì 12 aprile 2018) Si chiama Bluesync® ed è il nuovo sistema di comunicazione Bluetooth di Medtronic presentato oggi a Bologna in occasione del Congresso nazionale dell’Associazionena di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC). Permette ladeiprovenienti da undirettamente su smartphone o tablet. Il primo paziente a godere di questa tecnologia a livelloè unno in terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) con dispositivo impiantabile, seguito dall’equipe del dottor Giulio Molondell’ospedale Sacro Cuore di Negrar in provincia di Verona. Il tele-monitoraggio a distanza è possibile già da diversi anni grazie al sistema Medtronic CareLink. Un monitor installato presso l’abitazione del paziente che, connesso a internet, permette l’invio deidalin modo automatico o manuale, visionabili dal medico tramite un sito web dedicato e protetto. In ...