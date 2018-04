Telegiornale RDN del 12 04 18

romadailynews

(Di giovedì 12 aprile 2018) SALE LA TENSIONE IN SIRIA; GENTILONI: LAVORARE CON L’ONU Puntare sulla pace, lavorando con l’Onu ai tavoli negoziali. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni chiama le organizzazioni internazionali a intervenire per prevenire l’aggravarsi del conflitto in Siria. “L’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad non può essere tollerato”, mette pero’ in chiaro il premier. Sul terreno sale la tensione di ora in ora. Gli Stati Uniti sono pronti a sferrare l’attacco con Donald Trump che avverte via Twitter di poter usare i missili. La Russia e il governo siriano annunciano la presa della città di Douma, città prima controllata dai ribelli. CONSULTAZIONI, ACCELERAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL GOVERNO La crisi siriana accelera la formazione del governo in Italia. Il secondo giro di consultazioni al Quirinale manifesta le preoccupazioni ...