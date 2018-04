Telefonia | addio bollette a 28 giorni | arrivano i rimborsi agli utenti

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Cambiano le regole sulla fatturazione dellamobile e fissa. Dallo scorso 5 aprile infatti, il conteggio mensile verrà calcolato sugli effettividel mese e non come prima su 28. In realtà il consumatore pagava 13 mensilità all'anno, con il calcolo precedente nell'arco dei dodici mesi, portava al pagamento di una fattura in più ogni anno. Ora tutti gli operatori dovranno adeguarsi e rispettare la nuova disposizione sia sullamobile che su rete fissa. Aumenti delle tariffe telefoniche Secondo quanto comunicato dall'Antitrust, gli operatori telefonici si sarebbero accordati su un rincaro delle tariffe pari all'8,6%, per compensare il nuovo provvedimento a favore degli. La nuova norma però non prevede alcun aumento sulle tariffe che, secondo quanto comunicato dal Garante per la Concorrenza e il Mercato, le compagnie avrebbero studiato a tavolino. Per ...