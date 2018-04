: Tajani: 'Ci vuole Var anche in Europa' - NotizieIN : Tajani: 'Ci vuole Var anche in Europa' - CybFeed : #News #Tajani: 'Ci vuole Var anche in Europa' - napolimagazine : IL COMMENTO - Tajani: 'L'Europa del calcio deve cambiare, ormai ci vuole il Var' -

Continuano gli interventi di tifosi juventini,eccellenti, dopo la cocente eliminazione dai quarti di Champions League. Così il presidente del Parlamento Europeo,Antonio:"L'ho dettoal presidente del Real Madrid,Florentino Perez, dopo la partita: l'del calcio deve cambiare,ormai ciil Var" (la moviola in campo)., ieri sera in tribuna al 'Bernabeu' col presidente della Juventus, Andrea Agnelli, conclude: "Ora dico che non andrò più a vedere la Juve in Champions, ma so che non lo farò".(Di giovedì 12 aprile 2018)