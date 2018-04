Taekwondo | Mondiali Junior Hammamet 2018 | splendido argento per Gabriele Caulo! Prima

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) Arriva lamedaglia per l’Italia aidi. A conquistarla èCaulo, che nella categoria -63 kg ha cullato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, cedendo soltanto in finale al cospetto dell’azero Javad Aghayev e cingendosi il collo con una fantastica medaglia d’. L’azzurro, sotto 0-4 nelle prime battute della finale, ha rimontato e si è portato addirittura in vantaggio a pochi secondi dal termine, salvo cedere negli istanti conclusivi al termine di un torneo di assoluto spessore. Straordinario il percorso dell’azzurro, che ha sconfitto al primo turno per 21-5 il brasiliano Marcos Toledo De Souza, mentre ai sedicesimi ha approfittato dell’abbandono dell’avversario, il canadese Alexander Genewicz, per accedere agli ottavi, dove ha inflitto un perentorio 37-17 al kazako Dimat Zhumabek. Ai ...