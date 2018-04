Taekwondo | Mondiali Junior Hammamet 2018 | Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio nei

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) La quarta giornata di gare aies di, in corso di svolgimento a(Tunisia) non regala gioie all’Italia. Infatti nessuno dei quattro azzurri in gara è riuscito a salire sul. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -63 kg femminili dovesiaidel. L’azzurra ha aperto il suo torneo con lo schiacciante successo per 26-0 con la portoricana Alondra Paola Feliciano poi sono arrivate le altrettanto brillanti vittorie con l’atleta di Haiti Kianna Louissant per 23-2 e la cilena Sofia Salas Duco per 19-2. Nei quarti di finaleè stata però sconfitta di misura dalla croata Nika Klepac per 16-15, dovendo così dire addio ai sogni di una medaglia. L’oro va alla serba Nadica Bozanic, che supera per 14-8 Klepac, bronzo per la coreana Jang Yu-Jin e la tedesca Celine Schmidt. Nei -59 kg ...