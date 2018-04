TACCONI | BUFFON DOVEVA SPACCARE LA FACCIA ALL’ARBITRO Ora saranno

TACCONI : "Buffon doveva spaccare la faccia all'arbitro e chiudere bene la carriera" : "Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all'arbitro . Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda". Dichiarazione folle di Stefano Tacconi sulla reazione di Gigi Buffon al Bernabeu dopo il rigore fischiato al Real Madrid. L'ex portiere della Juve, sempre sopra le righe, non è d'accordo con la decisione dell'arbitro Oliver: "Non puoi dare un rigore così al 95°. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore ...

TACCONI : 'Buffon doveva picchiare Oliver. Juve eliminata a tavolino - Collina e il 2000...' : E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo. OLIVER - 'Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire ...