Svelato Siegfried in Soul Calibur 6 con video e immagini

(Di giovedì 12 aprile 2018) Bandai Namco ha rilasciato un nuovodiCalubur 6, sono molte le novità in arrivo per i tantissimi fan della saga. Questa volta il personaggio presentato è importantissimo, anzi fondamentale. Si tratta di(e chiaramente del suo spadone, la mitica Zweihänder), forse uno dei personaggi più iconici della saga. I fan più sfegatati ricorderanno che il cavaliere deve liberarsi della maledizione portata proprio dalla spada.Oltre a lui ci sarà anche il ritorno dai precedenti capitoli in6 di altri personaggi come Kilik, Nightmare e Xianghua. Per adesso non è stata ancora annunciata la data ufficiale dell’uscita sul mercato. Si sa solo che nel corso di quest’anno6 sarà disponibile in vendita sul mercato per PC, PlayStation 4 e Xbox One.In generale sono stati svelati pochi dettagli sul nuovo capitolo del gioco. I giocatori più nostalgici ...