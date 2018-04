Svelata la presunta data del matrimonio Fedez-Ferragni

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il mondo della rete aspettava questa notizia da molto, precisamente da un anno, da quel famoso maggio 2017 quando #ha giurato a cuore aperto il suo amore per Chiara. Il settimanale Oggi ha svelato lascelta dae ChiaraVIDEOper lo scambio delle loro promesse d'amore: venerdì 31 agosto, nella terra della mamma della sposa, la Sicilia. La proposta diEra maggio dello scorso anno e in occasione del trentesimo compleanno di Chiara, davanti alle 10 mila persone presenti per il suo concerto all'Arena di Verona, si è inginocchiato davanti a quella donna, bionda e bellissima, che è diventata un'icona di stile con un'azienda di cui tutti gli studiosi di economia parlano. Una proposta dile cui foto hanno fatto velocemente il giro del mondo, accompagnata da una dolcissima canzone d'amore che il cantante ha scritto e ...