Svelata la Limited Edition di Street Fighter 30th Anniversary Collection per Switch

eurogamer

(Di giovedì 12 aprile 2018) I tantissimi fan distaranno sicuramente aspettando, una compilation che include vari titoli storici della famosa serie.Mentre poco tempo fa un trailer ci ha permesso uno sguardo alla, ecco che oggi arrivano interessanti novità per tutti i possessori di Nintendo. Infatti, come segnala Mynintendonews, l'editore francese Pix'n Love ha svelato ladiper l'ibrida della grande N. L'edizione, realizzata in collaborazione con Capcom, include un set di litografie, un artbook a colori di 80 pagine con copertina rigida, una copia del gioco e la confezione cartonata da collezione con artwork esclusivo. Da domani, 13 aprile, apriranno i pre-order ma, per il momento, non è stato comunicato se questa edizione sarà disponibile solamente per il mercato francese. Read ...