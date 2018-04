Superbike | Round Aragon 2018 | è già lo spartiacque della lotta tra Ducati e Kawasaki

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Motul Thai Round - Gara2 : vittoria autorevole per Chaz Davies : Al quarto posto troviamo Jonathan Rea : per il Campione del Mondo oggi non è stata una giornata facile: se Gara1 aveva lasciato la sensazione che la sua vittoria fosse più frutto del suo talento che ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : Fase molto concitata e Davies si fa largo , approfittando di un errore del campione del mondo in carica, stabilendo il giro più veloce nella terza tornata, portandosi in quarta piazza, mentre ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia. Classifica Mondiale 2018 Superbike: (foto Pier Colombo)

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Il leader della classifica generale riuscirà a piazzare la zampata? OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia , prova valida per il Mondiale Superbike 2018: cronaca in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

Superbike - Motul Thai Round - Gara1 : risultati differenti per i piloti Kawasaki : "Sono molto, molto felice" ha affermato il tre volte Campione del Mondo "perché avevamo iniziato il weekend con un set-up ed eravamo un po' indietro. Ma ho avuto piena fiducia del mio team e non ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : quando si corre gara-2? Orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 ed Eurosport, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 25 MARZO: 11.00 ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : quando si corre gara-2? Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domenica 25 marzo si correrà gara2 del Round di Thailandia 2018, seconda prova del Mondiale Superbike. Jonathan Rea si è imposto in gara-1 trionfando in solitaria davanti a Fores e Davies, il Campione del Mondo cercherà di replicarsi sul circuito di Buriram ma dovrà stara attento all’aggressività dei rivali. Marco Melandri cerca il riscatto dopo il deludente ottavo posto di gara-1, il leader della classifica generale ha bisogno di punti ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : assolo di Jonathan Rea in gara-1. Marco Melandri in difficoltà - ottavo : Il conto di Jonathan Rea e della Kawasaki in Thailandia continua a crescere. Con la vittoria del britannico in gara-1 il totale sale a 7 su 7 per la casa giapponese a Buriram, 6 delle quali ottenute dal campione del mondo in carica. Nella prima delle due manche del weekend il Cannibale è tornato a dettare legge, prendendosi la prima vittoria stagionale alla sua maniera, dominando dall’inizio alla fine. Sul podio con lui Xavi Forés e Chaz ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : risultati qualifiche e griglia di partenza. Jonathan Rea in pole position - Marco Melandri settimo : Jonathan Rea ha conquistato la pole position del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del Mondo ha firmato il tempo di 1:32.814 precedendo di appena tre millesimi il compagno di squadra Tom Sykes. Le Kawasaki sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali ma si preannuncia una gara estremamente combattuta considerando i distacchi relativamente contenuti visti nel turno di qualifiche. ...