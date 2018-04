Sull' assegno di divorzio troppa confusione Un avvocato spiega cosa sta

agi

(Di giovedì 12 aprile 2018) Dopo la sentenza che nel maggio 2017 ha rivoluzionato i principi per il riconoscimento dell'assegno divorzile, si sono succedute sentenze a volte contraddittorie. E oggi c'è una sola certezza: i legali non possono fare affidamento su parametri inequivocabili. Ma presto una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione dobvrebbe fare chiarezza in modo definitivo.è cambiato nell'ultimo anno e chi ha diritto all'assegno mensile? Agi lo ha chiesto all'Eliana Onofrio di Milano, esperta in diritto di famiglia.stabilisce la legge sul divorzio? L’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio recita testualmente: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cioè, in parole povere, la sentenza di divorzio), il ...