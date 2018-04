Sud : Cgil - puntare su investimenti - nuova Iri - infrastrutture e messa sicurezza : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Sostenere la spesa e gli investimenti pubblici. Programmare le politiche industriali e i processi di innovazione creando una nuova Agenzia per lo sviluppo industriale, una nuova Iri. Connettere territori e persone con collegamenti materiali e immateriali finanziati da un Fondo destinato alla mobilità. Prendersi cura del territorio e di chi lo abita, con una strategia pluriennale che lo metta in sicurezza ed ...

Sud : Cgil - puntare su investimenti - nuova Iri - infrastrutture e messa sicurezza (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda le risorse aggiuntive, programmazione europea e Fondo Sviluppo e Coesione, la Cgil chiede di accelerare la spesa concentrandola su un numero ridotto di progetti in ottica sovraregionale, ma ciò richiede una riforma dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di modo da renderla in grado di operare efficacemente nei territori.Per la Cgil, bisogna creare un’Agenzia per lo sviluppo industriale, una ...