Sud | Cgil | puntare su investimenti | nuova Iri | infrastrutture e messa sicurezza 2

meteoweb.eu

: Il presidente è intervenuto a “L’Italia del Mezzogiorno. Una strategia nazionale per la crescita, l’occupazione e l… - zoom24news : Il presidente è intervenuto a “L’Italia del Mezzogiorno. Una strategia nazionale per la crescita, l’occupazione e l… - Patronato_Inca : [INCA NEWS] Sud: Cgil, 4 idee per occupazione e sviluppo: Sostenere la spesa e gli investimenti pubblici. Programm… - cgil_sviluppo : • Ascolta • su @RadioArticolo1 le conclusioni di @SusannaCamusso @cgilnazionale 'L'Italia del Mezzogiorno' Dal Sud… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) (AdnKronos) – Per quanto riguarda le risorse aggiuntive, programmazione europea e Fondo Sviluppo e Coesione, lachiede di accelerare la spesa concentrandola su un numero ridotto di progetti in ottica sovraregionale, ma ciò richiede una riforma dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di modo da renderla in grado di operare efficacemente nei territori.Per la, bisogna creare un’Agenzia per lo sviluppo industriale, una sorta diIri, in grado di definire le specializzazioni produttive, governare i processi di innovazione ed attuare una strategia nazionale di sviluppo, con una visione unitaria e di medio periodo, autonoma dalla politica. Ma non solo. Per il sindacato di Corso Italia bisogna introdurre un fondo destinato alla mobilità nel Mezzogiorno, non considerando prioritari solo i grandi assi ferroviari e autostradali, ma creando una rete intermodale ...