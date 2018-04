Su presepe napoletano CR7 con coppa e scritta “1-3 godo tanto!”

calcioweb.eu

: Foto di gruppo tipo presepe napoletano con personaggi aggiunti random rispetto alla storia originale. #Pinocchio… - _maestrodascia : Foto di gruppo tipo presepe napoletano con personaggi aggiunti random rispetto alla storia originale. #Pinocchio… - _maestrodascia : La famiglia aumenta di personaggi. Come il presepe napoletano. Che ci sono i contemporanei pure. #Pinocchio #DeAndrè e gli altri! -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non poteva mancare questa mattina lo sfottò alla Juventus sul. L’iniziativa è di Genny Di Virgilio, dell’omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. Di Virgilio ha realizzato una statuina di Cristiano Ronaldo, numero 7 del Real Madrid che ieri in pieno recupero ha realizzato il gol che ha condannato la Juventus all’eliminazione dalla Champions League. Ai piedi del calciatore è stata realizzata ladella Champions con il risultato della partita, 1-3, e la: “tanto!”. Una scherzosa provocazione in vista delle giornate finali di Serie A che vedranno Juve e Napoli competere per il titolo. (Adnkronos) L'articolo SuCR7 con“1-3tanto!” sembra essere il primo su CalcioWeb.