sportfair

: Su glifosato racconto spesso distorto - #glifosato #racconto #spesso #distorto - zazoomnews : Su glifosato racconto spesso distorto - #glifosato #racconto #spesso #distorto - AndreaCortiAC : 'Su glifosato racconto spesso distorto' - naturaeambiente : 'Su glifosato racconto spesso distorto' -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Perugia, 12 apr. , AdnKronos, Qualità, Made in Italy,, Ogm: di queste parole chiave di ricerca e innovazione in ambito agroalimentare si discute nell'incontro 'Scienza Aperta: dalle fake news ad una comunicazione consapevole', in corso a Perugia nell'ambito del Festival del Giornalismo di Perugia, curato da Syngenta. L'utilizzo delè al centro di ...