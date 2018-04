Stranger Things | le prime indiscrezioni sulla terza stagione

God of War : vediamo Jim Hopper di Stranger Things alle prese col gioco : Per chi stesse aspettando impaziente l'arrivo sugli scaffali di God of War, e al contempo fosse appassionato alla celebre serie sci-fi Netflix, vi è un'interessante sorpresa.Come riporta VG247 infatti possiamo vedere niente meno che David Harbour (lo sceriffo Jim Hopper nella serie televisiva) provare il gioco assieme a Cory Barlog.Possiamo vedere Harbour indossare i panni di Kratos per alcuni minuti di gameplay, mentre Barlog è intento a ...

Stranger Things : i produttori rispondono all'accusa di plagio : Manca poco ormai all'uscita della terza stagione della fortunata serie tv Stranger Things, ma un'accusa molto pesante ha scosso il team di lavoro. Vediamo che cosa è successo. Stranger Things è un plagio? La serie tv prodotta dai fratelli Duffer è apparsa sulla piattaforma di streaming Netflix nel luglio del 2016 riscuotendo davvero molto successo. Il segreto probabilmente risiede in una serie di elementi: l'ambientazione anni ottanta, il cast ...

I creatori di Stranger Things contro Charlie Kessler e le accuse di plagio : “Vuole approfittarsene” : La replica dei creatori di Stranger Things contro Charlie Kessler non è tardata ad arrivare. I fratelli Duffer sono stati accusati di aver plagiato l'idea di un suo concept originale, un cortometraggio agli stessi nel 2014, la cui trama ricorda vagamente quella della fortunata serie di Netflix. Le dichiarazioni di Matt e Ross Duffer non si sono fatte attendere e, tramite il loro avvocato, hanno negato le accuse del regista di cortometraggi. ...

InBetween - il gioco da tavolo ispirato a Stranger Things : Dieci personaggi in cerchio, una mostruosa presenza che vuole conquistarli e una Città che invece cerca di salvarli di trattenerli. Abbiamo provato in anteprima InBetween (Ms edizioni, 26,90 euro), un gioco da tavolo per due giocatori che permette di rivivere come parti attive le vicende di Stranger Things. Figlio di una piccola casa editrice, questo titolo non ha le costose licenze ufficiali della serie tv ideata da Matt e Ross Duffer e ...

Stranger Things - i Duffer rispondono alle accuse di plagio : Millie Bobby Brown, la Eleven di Stranger Things La notizia è uscita da poco: lo sceneggiatore Charlie Kessler ha citato in giudizio i fratelli Duffer, i creatori dell’acclamata serie di Netflix Stranger Things, accusandoli di plagio. Secondo lui, il concept della serie sarebbe stato rubato da un suo corto e una sua sceneggiatura. La reazione di Matt e Ross Duffer non si è fatta attendere ed è risultata in nette dichiarazioni che negano ...

«Stranger Things» : la serie Netflix accusata di plagio : Stranger Things è finito nell’occhio del ciclone, e le ragioni sono ben lontane dalla sua bellezza. La serie, punta di diamante dell’offerta Netflix, non sarebbe frutto dell’inventiva dei fratelli Duffer, ma di un plagio. LEGGI ANCHEStranger Things come Game of Thrones: la terza stagione nel 2019? Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, avrebbero attinto a piene mani all’idea di un regista, Charlie Kessler. A rivelarlo, trascinando il ...

Stranger Things - i fratelli Duffer rispondono all'accusa di aver rubato l'idea ad un corto del 2012 : Update 4/04 ore 19: un avvocato dei fratelli Duffer ha risposto alla causa presentata da Charlie Kessler sostenendo che sia priva di qualunque fondamento perchè non ha mai avuto alcun legame con lo sviluppo della serie tv e Matt e Ross Duffer non avrebbero mai nè visto il corto nè discusso del progetto con Kessler.Stranger Things non è un'idea originale dei fratelli Matt e Ross Duffer co-creatori della hit internazionale di ...

Stranger Things : i creatori denunciati per plagio : Problemi giudiziari per i creatori della serie tv ' Stranger Things' , i fratelli Duffer. Secondo quanto riporta People , un regista di nome Charlie Kessler li ha denunciati lo scorso lunedì, per ' ...

Stranger Things è solo il frutto di un furto d’idee? : “Grosso guaio a Hawkins”, verrebbe da dire, per rimanere in tema anni Ottanta, epoca in cui è ambientato Stranger Things. Mentre i fan aspettano con trepidazione la terza stagione, che Netflix rilascerà nel 2019 seminando ogni tanto stuzzicanti teaser, gli autori dello show finiscono nei guai. Di nuovo. Questa volta il tema non è l’aggressività dei toni sul set. Matt e Ross Duffer sono stati citati per plagio da tal Charlie ...

I creatori di Stranger Things sono stati accusati di plagio : Dopo le accuse di violenza sul set poi velocemente rientrate, una nuova polemica colpisce una delle produzioni più apprezzate di Netflix e delle serie tv in generale. Matt e Ross Duffer, i fratelli creatori di Stranger Things, sono stati di recente citati in giudizio perché c’è chi sostiene che avrebbero rubato l’idea alla base della serie dal regista e sceneggiatore Charlie Kessler. Kessler sostiene che avrebbe parlato di una sua ...