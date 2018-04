Strada della Consuma | stop ai mezzi pesanti

Le possibili avversarie della Roma nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla Strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del ciclismo su Strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - Parigi-Roubaix : l'assurda caduta di un ciclista della Movistar - solo soletto ruzzola fuori Strada... [VIDEO] : Parigi-Roubaix, il ciclista della Movistar Oliver Naesen, si è reso protagonista di una caduta davvero strana Parigi-Roubaix che entra nel vivo in questo pomeriggio domenicale. Un pomeriggio non ...

Brescia - lite per una ragazza : auto investe 7 giovani/ Ultime notizie - bloccato il pirata della Strada in fuga : Brescia, lite per una ragazza ad Artogne (Val Camonica): auto investe 7 giovani coetanei e si dà alla fuga. Ultime notizie, il pirata della strada è stato braccato in nottata(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:47:00 GMT)

Bari. Caccia al pirata della Strada di via Manzoni : Si cerca un pirata della strada a Bari. Si tratta di un conducente che ha investito un’anziana mentre stava attraversando

Italia - economia prosegue sulla Strada della crescita : La crescita economica proseguirà anche se a ad un tasso leggermente in flessione. Lo rivela l'Istat nella consueta nota mensile sull'economia Italiana

Follia nel cuore della notte : corre nudo in mezzo alla Strada : Completamente nudo, da capo a piedi, nonostante il clima non fosse propriamente torrido, correva imperterrito in mezzo alla strada, illuminato dai fari delle automobili. Questa l'incredibile scena ripresa in un video per le vie...

Pedone investito da pirata della Strada : CRONACA - Non sembra fortunatamente essere in pericolo di vita la donna che, nella serata di mercoledì, verso le 21 , è stata investita da un'auto in corso Carl Marx , ad Alessandria. L'automobilista ...

Calabria - 42enne investito mentre passeggiava sul ciglio della Strada Video : Una vera e propria tragedia si è consumata nella serata di ieri, 3 aprile, a Locri, in provincia di Reggio #Calabria. Un uomo di 42 anni è stato travolto e ucciso da un'autovettura mentre stava passeggiando lungo il ciglio della strada. Calabria, 42enne travolto e ucciso da un'auto Si chiamava Antonio Conia, aveva 42 anni ed era residente nella cittadina di Mammola, un piccolo comune situato in provincia di Reggio Calabria, l'uomo rimasto ...

Il grido d'allarme dei sindaci della valle Strona : "Anche la nostra Strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

Investe e uccide donna - poi scappa : preso pirata della Strada Video : Ha investito con la propria automobile una donna e poi e scappato. La vittima [Video]è morta sul colpo in to al violentissimo impatto con il veicolo. Dopo il sinistro l'uomo si è allontanato senza prestare alcun soccorso. I fatti sono accaduti ad Almenno San Salvatore, nel territorio bergamasco, nel tardo pomeriggio di oggi, 2 aprile 2018. La donna investita era di origini ucraine: si tratta di Lipitska Stelle, questo il nome della vittima, ed ...

Travolto e ucciso in bicicletta - la pirata della Strada 19enne aveva detto alla mamma : 'Ho investito un animale' : È morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per un diciottenne: in bici è stato tamponato da un' auto pirata alla cui guida si trovava una ragazza quasi della stessa ...